SP wil afstand nemen van jongerenbeweging Rood: ‘Te veel uit elkaar gegroeid’

Het is het beste als de SP en jongerentak Rood elkaar ‘loslaten’, zo concludeert een commissie van ‘goede diensten’ onder leiding van voormalig SP-Kamerlid Nine Kooiman. Na maanden van onderzoek en vele gesprekken met betrokkenen en partijprominenten is de conclusie hard: de SP en Rood zijn ‘te veel uit elkaar gegroeid’ en de ontstane kloof is ‘onoverbrugbaar’. Er zou een ‘nette scheiding’ moeten komen.