SP wil leenstelseldoorbraak forceren met initiatiefwet

video Rutte geïrri­teerd over ‘seksisti­sche’ sneer PVV’er: ‘Wat een verkeerde opmerking, bluh’

4 september Premier Mark Rutte botste vanmiddag tijdens een debat over Europese topbenoemingen met PVV-Kamerlid Raymond de Roon. Die sprak over ‘een dameskransje’ toen het ging over de benoeming van een vrouw tot voorzitter van de Europese Commissie. Seksistisch, meent Rutte, die zijn irritatie daarover niet onder stoelen of banken schoof.