SP zet 33 leden uit de partij, inclusief kandidaat-voorzitter

Tussen de ex-leden zitten actieve SP-politici zoals Tijs Hardam, die namens Marxistisch Forum kandidaat was om SP-voorzitter te worden. Ook de Utrechtse SP-lijsttrekker Floris Boudens en het Statenlid Michel Eggermont (Utrecht) is het lidmaatschap ontnomen. Op Twitter laten ook anderen weten dat ze vandaag een mailtje hebben gekregen van partijsecretaris Arnout Hoekstra. Daarin staat dat zij niet voldoen aan de voorwaarden om lid te kunnen zijn van de SP.

Hoekstra bevestigt dat van 33 leden het lidmaatschap is beëindigd. Volgens hem is er geen sprake van royement: aan de leden is op 8 oktober de keuze geboden om lid te zijn van de SP óf van Rood en/of Marxistisch Forum. Zij kregen daarop twee weken bedenktijd. Hoekstra: ,,Zij voldoen door het dubbel lidmaatschap niet aan de voorwaarden om nog langer lid te kunnen zijn, net als mensen die hun contributie niet betalen.”

In de clinch

De afgedankte leden vinden dat de partij bezig is met een heksenjacht en kwamen met eigen kandidaten voor het SP-bestuur, zoals kandidaat-voorzitter Hardam. Hij is nu echter niet meer verkiesbaar.

Hoekstra zegt dat er mogelijk nog meer SP’ers niet langer lid mogen zijn. De 33 die nu hun congé hebben gekregen, kwamen volgens hem naar boven omdat zij op ‘openbare websites’ actief zijn voor Rood en/of Marxistisch Forum. ,,Vandaag blijft het bij deze 33, maar als blijkt dat ook anderen actief zijn voor Rood of Marxistisch Forum, dan schrijven we hen aan en krijgen ze dezelfde keuze voorgelegd.”

‘Strominkje’

Van een partijzuivering wil Hoekstra niet weten. ,,Het gaat om 33 van de 31.000 leden. Dan is het woord zuivering overtrokken. Ze hebben bovendien een keuze voorgelegd gekregen. Zelf doen deze ex-leden alsof ze met een hele grote groep zijn, maar dat valt volgens mij wel mee. Het is een strominkje van 33. Bovendien: iedereen is bij ons welkom, of je nu extreemlinks, communistisch bent of wat liberaler.”