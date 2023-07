Spanning loopt op in Den Haag over migratie: kabinetscrisis hangt in de lucht

Minister wil alle schoolvloe­ren laten onderzoe­ken nadat blok beton naar beneden kwam op basis­school

Hugo de Jonge (CDA, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil dat gemeentebesturen gaan onderzoeken of scholen binnen hun gemeente vloeren hebben die mogelijk kunnen afbrokkelen. De aanleiding voor dat verzoek is een school in Rotterdam-Zuid waar in mei plotseling een blok beton afbrak van een vloer en een verdieping lager op een tafel viel.