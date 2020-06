‘Splinterpartijen GO en Partij voor de Toekomst gaan samen verder’

Kans is groot dat president Macron op zoek moet naar nieuwe premier

28 juni De verwachting is dat de Franse president Macron op korte termijn een nieuwe premier aanwijst. Zijn huidige premier, Edouard Philippe, won zondag de gemeenteraadsverkiezingen in de havenstad Le Havre. ,,Die uitslag moeten we heel serieus nemen’’, zei Philippe zondagavond.