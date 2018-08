Staatssecretaris: Alcohol duurder, neutrale sigarettenpakjes

De plannen staan in de verschillende preventieakkoorden waar Blokhuis aan werkt, en waarvan de conceptversies aan verschillende media zijn gelekt.



Alcoholgebruik is een belangrijk onderdeel van de maatregelen die Blokhuis wil invoeren om Nederlanders gezonder te laten leven. Stunten met de prijzen van alcohol moet wat hem betreft worden verboden, bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL Nieuws. Er komt ook een onderzoek naar een minimumprijs voor drank, hoewel er nog geen plannen zouden zijn dat in te voeren.



Daarnaast moet alcohol duurder worden. Door de accijnzen op alcohol te indexeren, groeit de prijs mee met inflatie. Drank zal daardoor geleidelijk duurder worden, staat te lezen in de plannen.

Neutrale sigarettenpakjes

Sigarettenpakjes moeten - als het aan Blokhuis ligt - een neutraal en saai uiterlijk krijgen, zodat jongeren ze minder aantrekkelijk vinden. Dat staat in de plannen die De Telegraaf in handen heeft. De afschrikwekkende plaatjes blijven wel, maar de rest van het pakje krijgt een neutrale achtergrond. De aanpassing zou in 2020 doorgevoerd moeten zijn.



Het rookverbod in de horeca wordt bovendien uitgebreid. Ook E-sigaretten, waterpijpen en kruidenmengsels worden verboden. 'Met de uitbreiding willen we het roken van de bestaande en toekomstige damp- en aanverwante producten die gezondheidsschade veroorzaken verbieden. Dit om ook de sociale norm te versterken dat "roken” niet normaal is en om jongeren te beschermen', citeert de krant uit de stukken.

Suikervrij goedkoper