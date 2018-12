Staatssecretaris: Berekening hogere energierekening deugt niet

Energiebedrijven gebruiken hoger gemiddelde dan Keijzer

Het door Keijzer bekritiseerde gemiddelde van Gaslicht.com lijkt wellicht wat aan de hoge kant, maar zelf neemt de staatssecretaris juist een bijzonder laag gemiddelde. Volgens het CBS bedroeg het gemiddelde energieverbruik vorig jaar 1240 kubieke meter gas en 2980 kilowattuur stroom. Dat hangt uiteraard ook af van of de winter streng is.



Kijken we naar de drie grote energiebedrijven dan hanteert Nuon 1450 m3 gas en 3.000 Kwh/uur stroom. Essent noemt op de eigen site 3400 kWh stroom en 1500 kuub gas, vrijwel hetzelfde als de berekening van Gaslicht.com.



Eneco werkt van de grote bedrijven met het laagste gemiddelde: 1200 kuub gas en 2800 kilowattuur stroom. Maar ook dat is nog hoger dan de getallen van Keijzer. Milieu Centraal, dat consumenten adviseert over energiebesparing, gaat weer uit van 1470 m3 gas en 3000 kWh stroom.



Reactie Gaslicht.com



Ben Woldring directeur van Gaslicht.com stelt dat zijn bedrijf al jaren met 3500 Kwh stroom en 1500 kuub gas werkt. ,,Dat is een betrouwbare schatting. Wij passen de gemiddeldes eens in de zoveel jaren aan, dat werkt duidelijker voor consumenten. Die kunnen daardoor de langjarige trend zien.”



Eerder werkte Gaslicht.com met 1800 kuub gas per jaar, maar dat is naar beneden aangepast. ,,Huizen worden steeds energiezuiniger. Tegelijk gaat het elektriciteitsverbruik juist omhoog omdat we steeds meer apparaten hebben.”



Zelf kan hij niet zoveel met Keijzers opmerkingen. ,,Iedereen gebruikt iets andere gemiddelden, sowieso is elk huishouden anders. Zowel qua aantal gezinsleden als in de mate van waarin huizen geïsoleerd zijn. Dat beïnvloedt allemaal het verbruik. Het gaat om de trend en die is komend jaar enorm omhoog. Wat Keijzer ook zegt, energie gaat véél duurder worden.”