Staatssecretaris brengt undercover nacht door in daklozenopvang: ‘Een echt werkbezoek’

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft incognito een nacht doorgebracht bij de daklozenopvang in Den Bosch. ‘Een echt werkbezoek’, zo deelt Van Ooijen op LinkedIn. ‘Eerlijker en rauwer dan ik me vooraf ooit had kunnen bedenken’.

Van Ooijen is binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang. Het leek hem daarom goed om eens te kijken hoe het eraan toe gaat in een daklozenopvang.

Alleen de directeur van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch wist van het bijzondere werkbezoek van de staatssecretaris en ‘iemand van de beveiliging 's nachts’. Zo loopt de staatssecretaris 'met plastic tasje in de hand’ naar de deur van de nachtopvang, in zijn nette kleren, overhemd in zijn tas ‘gepropt’.

Hij twijfelde nog over zijn uiterlijk ‘hoewel ik zo vaak ben gewezen op het feit dat het stereotype beeld van dakloosheid niet klopt’. ‘Tóch verwacht ik een vraag hierover’, deelt Van Ooijen. ‘Maar werkelijk niemand die op basis van mijn broek, schoenen, shirt of kapsel mijn status in twijfel trekt’.

Eenmaal binnen heeft de staatssecretaris weinig aan te merken op het personeel. ‘De medewerkers vragen vriendelijk door, maar respecteren mijn grenzen’. Zijn ‘ingestudeerde’ verhaal mag dan niet perfect zijn, maar daar gaat het niet om in de opvang. ‘Dat ze mij binnenlaten is belangrijk. Dit is nou landelijke toegankelijkheid van de opvang. De regio-binding en eigen bijdrage? Dat komt morgen wel’.

Boodschappentasje

Van Ooijen schrikt van de gesprekken die hij binnen heeft met de daklozen ‘en de rusteloosheid die eraf spat’. ‘Hoelang ben je al dakloos?’ vraagt hij een kamergenoot. ‘Ach, zo lang’, reageert diegene. Aan een ander vraagt hij of diegene een maatschappelijk werker heeft. ‘Nee, ik heb dat niet nodig’, zo reageert de gesprekspartner van de staatssecretaris. ‘Ik ben zzp’er, schilder. Ik moet morgen werken. Ik heb alleen geen huis.’

Dan is het tijd om te slapen. ‘Binnen voelt als een separate, gescheiden werkelijkheid’, zo beschrijft Van Ooijen. ‘De zweetlucht op de slaapzaal wacht me op. Tijdens de gesprekken in de woonkamer heb ik gehoord dat er gesnurkt kan worden… ik wacht het rustig af’. Inmiddels is de staatssecretaris gehecht geraakt aan zijn ‘stomme boodschappentasje’ met ondergoed en een tandenborstel. Het geeft hem ‘vooral het gevoel dat er iets echt ‘van mij’ is’.

De dag erna volgt de grote onthulling. ‘Nee, geen nieuwe dakloze jongeman, maar de staatssecretaris verantwoordelijk voor ‘maatschappelijke opvang’ heeft een nachtje gelogeerd’. Hij is een ervaring rijker: ‘Een echt werkbezoek. Eerlijker en rauwer dan ik me vooraf ooit had kunnen bedenken.’

Quote Nee, geen nieuwe dakloze jongeman, maar de staatsse­cre­ta­ris verantwoor­de­lijk voor ‘maatschap­pe­lij­ke opvang’ heeft een nachtje gelogeerd Maarten van Ooijen

Verdeelde reacties

Niet iedereen is te spreken over het 'rauwe’ werkbezoek van de staatssecretaris. Zo leest een reactie op LinkedIn: ‘Jammer dat deze hele ervaring om uzelf gaat en niet hoe u de daklozen ervaart behalve of zij snurken. Iedereen ligt daar met een verhaal. Wat gaat u nu verder doen?’ Een ander reageert: ‘Dit was gewoon een slaapfeestje, ik vind het zelfs minachting... Misschien ongemakkelijk voor je, maar het is nog steeds een toneelstukje.’

Niet iedereen is negatief: ‘Wees blij dat hij op deze manier zelf een eigen ervaring op wil doen in de opvang. En van achter zijn scherm in het Haagse vandaan komt’, reageert een LinkedIn-lid naar aanleiding van alle ‘zure berichten’. Een ander zegt: ‘Het is voor bestuurders vaak heel lastig een voorstelling te maken van de praktijk, de realiteit, waar zij beleid op maken. Het helpt wel als mensen dus de moeite nemen iets dichter bij deze realiteit te komen.’

Lees hier het hele LinkedIn-bericht van staatssecretaris van Ooijen:

