Staatssecretaris Broekers-Knol niet welkom in Marokko: ‘Minister wil mij niet spreken’

De reis werd daarom geschrapt, liet Broekers-Knol weten in debat met de Tweede Kamer. Die toonde zich stomverbaasd. Marokko neemt al jarenlang maar weinig uitgeprocedeerde asielzoekers terug die uit hun land afkomstig zijn. Dat is Nederland al jaren een doorn in het oog, omdat veel asielaanvragen van Marokkanen kansloos zijn. Broekers-Knol wilde daarom de ‘juiste minister spreken’. ,,Maar de juiste minister wilde niet met mij praten.’’

Ze zei dat dit haar via diplomatieke weg bekend werd gemaakt. ,,Het is niet zo dat ik vergeefs op de deur van een ministerie heb staan kloppen. Mij is te kennen gegeven dat het geen zin om langs te gaan, want ik zou daar niet binnenkomen.’’

In de Tweede Kamer wekte de diplomatieke schoffering veel verbazing. ,,Dit is echt heel opmerkelijk,’’ aldus GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik.

Ook de SP spreekt er schande van. ,,U laat zich zo toch niet wegsturen? Te gek voor woorden.’’

De VVD greep het incident aan om te benadrukken dat er diplomatieke maatregelen moeten worden genomen tegen landen die hun asielzoekers niet terugnemen als ze zijn uitgeprocedeerd.