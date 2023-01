Staatssecretaris Hans Vijlbrief: ‘Groningse gaskraan weer open? Dat is gevaarlijk’

Commissie gaswinning Groningen presen­teert eindrap­port in aardbe­vings­ge­bied Zeerijp

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de gaswinning in Groningen, presenteert op 24 februari haar eindrapport. Dat gebeurt in een tot hotel omgebouwde boerderij in Zeerijp, midden in het gebied dat geplaagd wordt door aardbevingen als gevolg van de jarenlange gaswinning.

18 januari