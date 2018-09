Staatssecretaris Harbers moest onderduiken na bedreigingen

Zelfmoord

In Den Haag zingt rond dat de moeder van Lili en Howick afgelopen weekend met zelfmoord zou hebben gedreigd als haar kinderen Nederland zouden moeten verlaten. ,,Het is een storm in een glas water. Het was geen dreigement, maar een moment van wanhoop van een moeder die bang was dat haar kinderen de vernieling in werden geholpen", zegt een vriendin van de moeder. ,,Zo’n moment zou elke ouder in haar situatie hebben gehad. Het was ook snel weer verdwenen. Ze is die avond rustig gaan slapen. De kinderen hebben dit niet gehoord. Het is opgeblazen en uit zijn verband gerukt.”