Staatssecretaris Harbers: Nederland neemt eenmalig zes vluchtelingen over van Sea-Watch

Nederland neemt zes vluchtelingen over van hulporganisatie Sea-Watch, die al bijna twintig dagen met een schip met 32 migranten bij Malta voor kust ligt. Dat zei staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) vanmiddag tijdens een ingelaste persconferentie. Eenmalig, benadrukt hij: ,,Nederland werkt in vervolg niet meer mee.’’

Harbers betreurt de beslissing, omdat hij een langdurige oplossing wil en geen ‘ad hoc-besluit’. Hij laat er geen enkele twijfel over bestaan dat dit de eerst en laatste keer is dat Nederland zwicht voor de noodkreet van de hulporganisatie. ,,Deze mensen gaan ook weer in procedure. We hebben ditmaal uit humanitaire overwegingen meegedaan, maar dat is de laatste keer geweest.’’ Hij benadrukt dat Sea-Watch ‘op eigen houtje’ heeft gehandeld. ,,Ons signaal aan hen is: laat dit de laatste keer zijn geweest.’’

De premier van Malta, Joseph Muscat, maakte vanmiddag bekend dat Nederland en zeven andere landen samen vluchtelingen opnemen van Sea-Watch 3, de boot met 32 migranten die onder Nederlandse vlag bij Malta voor de kust ligt. Ook Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Italië, Roemenië en Luxemburg nemen vluchtelingen op. Het gaat vermoedelijk om in totaal 249 migranten.



Het schip van hulporganisatie Sea-Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart, mag al achttien dagen nergens in Europa aanmeren, omdat de landen het oneens zijn over de opvang en verdeling van de groep. De migranten waren voor kerst gered uit de Middellandse Zee. De laatste dagen lag het schip voor de kust van Malta. Sea-Watch gaat ervan uit dat het schip in de loop van vandaag daar mag aanleggen.

Ad hoc

Duitsland verwacht zo'n 60 migranten op te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken Steve Alter benadrukt dat het om een ‘ad hoc-oplossing’ gaat. Hij benadrukt dat er nog altijd gestreefd wordt naar een ‘langdurige en houdbare’ oplossing.



De situatie op Sea-Watch 3 is nijpend. Rond de jaarwisseling belandde het schip al in een storm, waardoor veel opvarenden zeeziek werden. ,,We moeten onmiddellijk een veilige haven in en onze gasten ontschepen’’, klonk de noodkreet van de bemanning begin deze maand.



De Europese oplossing komt voor de migranten net op tijd: morgen dreigt er opnieuw een flinke storm.