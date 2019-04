Staatssecretaris: NS kan reizigers spoorchaos Leiden best kopje koffie geven

De afgelopen tweeënhalve week werden reizigers tussen Amsterdam en Den Haag/Rotterdam bijna dagelijks geconfronteerd met ernstige vertragingen, plotselinge uitval en overvolle treinen op het traject waaraan Leiden Centraal ligt. Een belangrijke oorzaak is geplande werkzaamheden aan het spoor bij het station.



Op de vraag of de NS en ProRail reizigers moeten compenseren voor het wekenlange ongemak, zegt Van Veldhoven: ,,Je ziet soms dat een beetje begrip voor het ongemak al een hoop kan doen. Dus ik zou zeggen: als ze een klein kopje koffie kunnen aanbieden, dan lijkt me dat al een tegemoetkoming bij het wachten.”



Op sociale media gaan horrorverhalen rond over de wekenlange spoorchaos rondom station Leiden Centraal: reizigers die flauw vallen in de drukke treinen, kinderen die in paniek raken, treinen die er de brui aan geven doordat ze te vol zitten. Ook de gebrekkige communicatie wekt woede op bij reizigers. NS en ProRail hebben al excuses aangeboden voor de misstanden en beloven beterschap.