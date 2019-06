Staatssecretaris Snel verder in nauw door fouten kinderopvangtoeslag

reconstuctie De pensioens­re­ge­ling die zorgde voor ruzies, grappen en geheime onderons­jes

9 juni Na heel veel praten op heel veel geheime locaties werd deze week alsnog een pensioenakkoord gesloten. De eerste onderhandelingen mislukten. Achteraf gezien is er die avond te makkelijk door iedereen gezegd dat het geklapt is, constateert iedereen. Uiteindelijk werd er voldaan aan de eis van de bonden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Deze krant sprak met negen direct betrokkenen bij de onderhandelingen. Lees hier de reconstructie.