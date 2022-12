Staatssecretaris Van Huffelen nodigt Surinaamse stichtingen lastminute uit voor Catshuisoverleg

De Amsterdamse stichtingen Eer en Herstel, Wi Kon Na Wen, Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit, Wi Sten en Keti-Koti, en de lokale multiculturele zender Mart spannen morgen een kort geding aan. Ze zijn boos dat het kabinet zonder overleg heeft besloten op 19 december in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen excuses aan te bieden voor het slavernijverleden.

Gisteravond heeft staatssecretaris Van Huffelen op eigen verzoek in de Amsterdamse Bijlmer een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de zes organisaties. ,,Ze heeft ons niks nieuws verteld‘’, zegt Roy Groenberg, voorzitter van stichting Eer en Herstel. ,,Ik had er ook geen hoge verwachtingen van. Die heb ik al 160 jaar niet. De staatssecretaris heeft verteld dat meneer Rutte en co van plan zijn iets geweldigs te doen op 19 december. Wij hebben uitgelegd waarom we een kort geding hebben aangespannen. Het was verder een vriendelijk gesprek van twee uur.’’

Persoonlijke uitnodiging

De organisaties hadden tot nu toe geen uitnodiging gehad voor de overleggen op het Catshuis over de slavernij-excuses. Gisteravond nodigde Van Huffelen in het gesprek hen persoonlijk alsnog uit voor de sessie vanmiddag. ,,We waren overrompeld’’, zegt Groenberg die het zelf op deze korte termijn niet kan regelen om naar Den Haag te komen. ,,Maar beter te laat dan nooit.’’

Premier Mark Rutte na afloop van het eerste overleg op het Catshuis over de slavernij-excuses, vorige week donderdag.

Joancy Breeveld, advocaat van de stichtingen, schuift wel namens haar cliënten aan in het Catshuis. Ze zegt dat de officiële uitnodiging pas vanochtend via de mail binnenkwam. Ook een vertegenwoordiger van de zender Mart zal bij het gesprek aanwezig zijn.

Vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag ontvangt vanmiddag samen met enkele kabinetsleden op het Catshuis genodigden die zich bezighouden met het slavernijverleden in Suriname en Caribisch Nederland. De eerste sessie, afgelopen donderdag, stond onder leiding van premier Mark Rutte, maar hij is vandaag verhinderd.

Financiële voorwaarden

In het tweede overleg schuiven organisaties aan die vorige week niet konden. Het gesprek gaat opnieuw over excuses die het kabinet in petto heeft, maar nog niet officieel heeft bevestigd. Vanuit belangenorganisaties komt nogal wat kritiek op de uitgelekte plannen. Zo zou de beoogde datum van 19 december niet goed gekozen zijn, worden er financiële voorwaarden gesteld aan excuses en valt het idee om minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname excuses te laten uitspreken niet overal goed in Suriname.

Naast Kaag zullen Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Weerwind aanwezig zijn, evenals staatssecretaris Van Huffelen en zorgminister Ernst Kuipers.

Linda Nooitmeer (NiNsee) zal vandaag wederom op het Catshuis aanwezig zijn.

Als genodigden komen onder andere vanuit Suriname Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, en Audrey Christiaan, activiste en politicus. Uit Nederland komen onder anderen Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis, en Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).

Betekenisvol moment

Donderdag gaat Kaag naar Suriname om verder te spreken over de plannen met de Surinaamse regering en plaatselijke organisaties. Haar bezoek werd ingelast na kritiek vanuit Suriname op de mogelijke plannen. Vrijdag zal het kabinet een besluit nemen over de tekst die Rutte volgende week maandag gaat uitspreken als reactie op het rapport van een dialooggroep. Rutte spreekt zelf van ‘een betekenisvol moment’, waarvan er wat hem betreft nog een paar zullen volgen.

Volgend jaar wordt een herdenkingsjaar, omdat het dan 150 jaar geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën in de praktijk ten einde kwam. Tien jaar eerder was de slavernij al wettelijk afgeschaft, maar het duurde in Suriname nog tien jaar voordat tot slaaf gemaakten vrij kwamen.