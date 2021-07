Staatssecretaris Van Veldhoven verlaat kabinet: hele stoelendans volgt

Staatsse­cre­ta­ris Van Veldhoven: Tata moet gezondheid meenemen in toekomst­plan­nen

1 juli Tata Steel moet niet alleen klimaatwinst meenemen in de toekomstplannen, maar ook in kaart brengen welke maatregelen het meeste effect hebben op de gezondheid van omwonenden. Dat zegt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een debat in de Tweede Kamer. Omwonenden van de staalfabriek hebben veel vaker last van gezondheidsklachten dan andere Nederlanders, concludeerde het RIVM in april dit jaar.