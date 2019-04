Staatssecretaris ziet niets in verplichte griepprik voor de hele zorg

VaccinatieStaatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) is geen voorstander van een verplichte jaarlijkse griepprik voor alle mensen die in de zorg werken. Dat zei hij vanmiddag vooraf aan een preventiedebat in de Tweede Kamer.

,,Zo‘n verplichte griepprik voor al het zorgpersoneel heeft niet mijn voorkeur’’, aldus de bewindsman. ,,Ik zie eerder een variant voor me waarin bijvoorbeeld afspraken over een griepprik in cao‘s belanden.’’

De uitspraak van de staatssecretaris is opmerkelijk, omdat er officieel nog een onderzoek loopt naar een verplichte griepprik in de zorg. In oktober schreef Blokhuis daarover ‘te verkennen of het wenselijk en mogelijk is om griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen, of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad zullen doen stijgen’.

Een woordvoerder van Blokhuis stelt dat de voorkeur van de bewindsman niets betekent voor het lopende onderzoek. ,,Hij is zeer geïnteresseerd in de uitkomst en gaat het met de grootst mogelijke zorg beoordelen.’’

In het debat benadrukte de bewindsman nogmaals zelf dat een plicht ‘niet mijn eerste keus’ is. Hij zei expliciet te spreken in zijn rol als staatssecretaris.

Liefst vaccinatiegraad 100 procent

Quote Zo‘n verplichte griepprik voor al het zorgperso­neel heeft niet mijn voorkeur Staatssecretaris Blokhuis (preventie) De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting in de tweede helft van dit jaar naar buiten komen. Deskundigen adviseren om te streven naar een zo hoog mogelijke, liefst 100 procent vaccinatiegraad, onder zorgpersoneel.



Volgens de experts heeft het griepvaccin een gunstige invloed op zowel de individuele bescherming tegen griep als de bescherming van patiënten en zou het kunnen bijdragen aan het tegengaan van ziekte en uitval onder zorgpersoneel.



Eerder dreigde beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 al met een rechtszaak als het kabinet besluit een verplichte griepprik voor zorgpersoneel in te voeren. Griepvaccinatie is volgens de club een vrije keuze, ook voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Verplichting schept verkeerde sfeer

NU'91: ,,Wij vinden het – naast dat een verplichting een grondrecht van zorgpersoneel schendt - van weinig respect voor onze beroepsgroep getuigen dat de sfeer gecreëerd wordt dat zorgprofessionals die na zorgvuldige overwegingen besluiten zich niet te laten vaccineren niet professioneel zijn.’’