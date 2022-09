Staghouwer zat al in blessuretijd en verbetering zat er niet in

Es­so-top­man weigert te verschij­nen bij enquêtecom­mis­sie gasborin­gen

Esso-topman Joost van Roost weigert te komen getuigen bij de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gasboringen in Groningen. Van Roost was jarenlang de baas van Esso Nederland en is nu nog commissaris bij het bedrijf.

25 augustus