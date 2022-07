Startschot voor nieuwe coronavaccinatieronde: herhaalprik voor iedereen van 12 jaar en ouder

Kabinet onderzoekt of cruisesche­pen met asielzoe­kers voor de kust kunnen blijven pendelen

Het kabinet laat onderzoeken of cruiseschepen met asielzoekers in plaats van aan te leggen ook voor de kust kunnen blijven varen. Eerder hield Vlissingen de komst van een cruiseschip tegen, waar plek was voor minimaal duizend asielzoekers.

20 juli