Steden mogen wensenlijstjes infrastructuur neerleggen bij premier Rutte

Den Haag wil een lightrailverbinding vanaf het Centraal Station via de Binckhorst naar Zoetermeer aanleggen. Rotterdam wil een extra brug of tunnel bouwen over of onder de Nieuwe Maas. Utrecht onderzoekt of de Uithoflijn op termijn ook ondergronds kan, om het centrum te ontlasten. Daarnaast wil de stad een extra intercitystation. En Amsterdam denkt aan twee nieuwe metrotracés aan de westkant: doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en het doortrekken van een bestaande metrolijn langs de nieuwe wijk Haven-Stad.