Steeds meer burgers lopen vast bij overheidsinstanties die onmachtig blijken problemen op te lossen

met video Omtzigt en Dassen lanceren an­ti-corruptie­plan: ‘Op veel vlakken doen we het slechter dan andere landen’

Oppositie-Kamerleden Laurens Dassen (Volt) en Pieter Omtzigt willen oneigenlijke lobby en belangenverstrengeling in de politiek aanpakken. Vandaag lanceren ze hun plan. ,,Als het om integriteit gaat, doen we het echt niet zo goed als we denken.’’

10 mei