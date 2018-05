'Stel 3 uur gym door gymleraar verplicht'

SP-Kamerlid Michiel van Nispen dient vandaag een initiatiefwet in die dat moet regelen. Van Nispen ijvert al langer voor meer aandacht voor gymmen op school. Het vorige kabinet leek zijn doelstelling te omarmen. In het regeerakkoord werd vastgelegd dat er drie gymlesuren per week moesten komen. Maar ondanks een actieplan van toenmalig staatssecretaris Sander Dekker kwam daar nauwelijks iets van terecht. Veel scholen halen de norm van twee uur gym per week niet.



Hij dient zijn initiatiefwet nu in omdat hij 'de discussie wil aanzwengelen'. ,,Iedereen kijkt naar de korte termijn, maar dit levert op lange termijn juist veel op.'' Van Nispen hoopt op steun van D66, GroenLinks en PvdA.



Scholen vinden een verplicht aantal uur gym in strijd met de vrijheid van onderwijs. Ook de Raad van State toonde zich kritisch.