Stikstofcijfers van belangenclub nieuw wapen voor boeren, ook CDA denkt dat beleid op schop moet

Rutte laat ruimte voor hogere EU-begroting als Nederland­se afdracht gelijk blijft

18 februari Er valt met Nederland alleen te praten over een hogere EU-begroting als de Nederlandse afdracht niet stijgt. Dat liet minister-president Mark vanavond doorschemeren tijdens het debat over de kabinetsinzet bij de Europese top komende donderdag in Brussel.