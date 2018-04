Straf voor beledigen van koning voortaan fors lager

Het speciale verbod op majesteitsschennis verdwijnt helemaal. Er komt ook een einde aan de straf van maximaal twee jaar voor het beschimpen van regeringen van bevriende landen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld de Turkse president Erdogan ook in Nederland zou proberen komieken om onwelgevallige uitspraken voor de rechter te slepen, wilde een grote meerderheid van de Kamer van die bepaling af.



Initiatiefnemer en D66-Kamerlid Kees Verhoeven wilde de koning eigenlijk voortaan behandelen als een gewone burger. Op belediging van het staatshoofd wilde hij nog maar drie maanden celstraf zetten en de koning zou zelf aangifte moeten doen. Dat was tegen het zere been van onder andere de VVD, die zich afvroeg 'of de koning dan op zijn fiets naar het politiebureau' zou moeten gaan.



Om een Kamermeerderheid voor zich te winnen, zwakte Verhoeven zijn voorstel af. De koning krijgt nu dezelfde bescherming als bijvoorbeeld een politieagent en het Openbaar Ministerie kan ook vervolgen zonder aangifte van de koning.

Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie zien sowieso niets in het plan, evenals SGP en DENK. Maar Verhoeven kon op voldoende steun van andere oppositiepartijen rekenen.