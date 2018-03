Strenge Rutte: Afspraak is afspraak binnen EU

Mark Rutte heeft in zijn langverwachte speech over de EU uitgehaald naar lidstaten die afspraken niet nakomen. ,,Europa is geen keuzemenu,’’ zei Rutte.

Bij de verdeling van vluchtelingen en het financieel beheer in eigen land laten lidstaten het afweten, vindt Rutte. ,,Steeds vaker lijkt het dat lidstaten vinden dat afspraken terzijde kunnen worden geschoven als het nationaal even tegenzit. Wel de lusten, niet de lasten. Maar afspraak is afspraak. Solidariteit vergt verantwoordelijkheid.''

Waar Rutte doorgaans wars is van het delen van zijn visie, zette hij in de Duitse hoofdstad zijn kijk op de toekomst van Europa uiteen. Hij is streng op de tekortkomingen van de EU als instituut, omdat hij niet naar een federale Unie wil. Die vrees leeft bij lidstaten, omdat Duitsland en Frankrijk verdere Europese samenwerking aanjagen. Wel onderlijnde Rutte dat 'wij inderdaad ook verder willen met Europa'.

De rode lijn was dat de EU niet moet blijven uitdijen, maar met concrete maatregelen moet komen die geen 'reus' van een instituut creëren in Brussel, maar er is om de lidstaten te dienen.

Rutte hamerde er verder op dat lidstaten niet hun eigen identiteit hoeven op te geven. ,,Dat het Nederlands elftal ontbreekt op het komende wereldkampioenschap voetbal kan geen reden zijn om te pleiten voor een Europees elftal op het WK in 2022. We gaan er als Nederland gewoon voor zorgen dat we er zelf weer bij zijn.’’

Toch was Rutte vooral streng voor mede-lidstaten. Hij herhaalde dat landen hun eigen financiën op orde moeten brengen en pas bij de EU kunnen aankloppen als 'laatste redding'. ,,We mogen niet toestaan dat landen hun economie niet moderniseren.'' Anders, zegt Rutte, verliest de EU de steun van de burger.

Hij herhaalde overigens dat hij niet wil dat Nederland meer gaat betalen aan de Europese begroting als er een gat op de begroting komt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk.

Rutte wil niets weten van een Europees leger. Wel ziet hij bijvoorbeeld iets in het samen inkopen van materieel. Ook wil Rutte dat de EU voor 2030 een CO2-reductie van 55 procent afspreekt, iets dat de Duitsers overigens ook willen.

Hij onderstreepte dat landen in Oost-Europa moeten meewerken aan het herverdelen van vluchtelingen over alle lidstaten. ,,Niet alle landen zijn bereid hun deel te dragen, maar solidariteit is geen eenrichtingverkeer."

