Strengere veiligheidseisen: renovatie Binnenhof weer wat duurder én minimaal twee jaar vertraagd

Dat blijkt uit een nieuwe voortgangsrapportage van het project, die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De grootste reden van de vertraging zijn de aanvullende eisen die moesten worden gesteld aan de veiligheid van het complex.

Zo worstelt de uitvoerder nog met de toekomstige publieksingang van de Tweede Kamer. Een eerder ontwerp werd afgekeurd na kritiek van de veiligheidsdiensten. De ingang moet zo'n half miljoen bezoekers per jaar kunnen verwerken die door scanners moeten zoals op een luchthaven. De nieuwe ingang komt ondergronds te liggen. Ook moest de ruimte waar alle elektrische installaties komen worden verplaatst van buiten naar onder het Binnenhof.

De bestorming van het Capitool twee jaar geleden is volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) de reden dat er strengere eisen aan de beveiliging zijn gesteld. ,,Toen voor het eerst werd gepraat over de renovatie van het Binnenhof, waren er nog maar weinig politici die beveiligd moesten worden. Dat is inmiddels anders. De tijd van naïviteit is voorbij. Het hart van onze democratie zullen we moeten verdedigen.’’

Torentje

Aan het Binnenhof liggen de gebouwen van de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State, die in september 2021 naar een tijdelijk ander onderkomen zijn verhuisd. Ook het ministerie van Algemene Zaken ligt er, maar die verhuizing is vertraagd nadat door bewonersprotesten een streep werd gezet door een tijdelijk onderkomen elders in Den Haag.

Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuwe tijdelijke locatie voor dat ministerie in een gedeelte van het huidige ministerie van Economische Zaken. Dat moet over een jaar klaar zijn, zodat premier Mark Rutte zijn Torentje uiterlijk volgend voorjaar moet hebben verlaten. Dat het hele Binnenhof niet in één keer is verlaten, heeft ook voor extra vertraging gezorgd.

Tegenvaller

Maar dat is niet de enige tegenvaller. In het eeuwenoude gebouw van de Eerste Kamer is meer asbest aangetroffen dan gedacht. In het gebouw van de Raad van State zijn bij de werkzaamheden archeologische ontdekkingen gedaan. Vorig jaar werden er een dertiende-eeuwse kademuur en een zestiende-eeuwse kelder aangetroffen. Ook is de renovatie vertraagd doordat er nieuwe milieuvergunningen moesten worden aangevraagd, omdat er bij de werkzaamheden stikstof vrijkomt door de bouwmachines.

Toen de renovatie medio 2021 begon, was het nog de bedoeling dat die eind 2026 klaar zou zijn. De kosten werden toen nog geraamd op 475 miljoen euro. Inmiddels is alles op zijn vroegst in 2028 klaar, stelt De Jonge. De kosten werden vorig jaar al bijgesteld naar 734 miljoen euro en zijn inmiddels nog verder opgelopen tot 750 miljoen euro. De kans is echter groot dat zowel de vertraging als de kosten verder zullen oplopen, waarschuwt de minister. Onder andere omdat bouwmaterialen steeds duurder worden.

