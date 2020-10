Stresstest toont aan: Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg

Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht via een stresstest. Er is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen.

Uit het onderzoek blijkt dat er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn bij regulier verbruik, preventief gebruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg door de zorg om de tweede golf en zelfs een eventuele derde golf aan coronabesmettingen op te vangen. Er wordt dan gerekend met gelijke verbruikspercentages als tijdens de eerste golf, die in maart door ons land raasde.

Destijds werden in de helft van de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en in een kwart van andere zorgsectoren en ziekenhuizen maximaal preventief persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt. Als die preventieve toepassing stijgt, zoals is afgesproken, dan kan door de wereldwijde schaarste alleen de beschikbaarheid van handsschoenen op termijn mogelijk onder druk komen te staan.

Extra handschoenen inkopen

Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen - Minister Tamara van Ark (Medische Zorg)

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, ons centrale inkooppunt, gaat daarom extra handschoenen inkopen en er wordt gekeken naar de mogelijkheid om handschoenen zelf te produceren in Nederland.



Minister Tamara van Ark (Medische Zorg): ,,Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is.”



Zorginstellingen zijn ook nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van beschermingsmiddelen. Met ondersteuning van het ministerie van VWS is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht, als tijdelijke noodvoorziening. Dit is dus een vangnet in nood, benadrukt het ministerie.

OMT-advies

Minister Van Ark publiceerde vanmiddag ook een OMT-advies over het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg, dat eerder al lekte via Nieuwsuur.

De strekking van het advies door medisch experts is om mondneusmaskers meer preventief in te zetten – in het bijzonder in de langdurige zorg, inclusief zorg thuis - als het besmettingsniveau in de omgeving en de aard van de cliënten/patiënten daarom vragen. Waarbij altijd sprake is voor een professionele afweging om mondneusmasker al dan niet te gebruiken.

Het advies voor preventief medisch mondneusmaskergebruik door zorgmedewerkers geldt als het transmissieniveau in de regio wordt ingeschaald als ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’, staat er ook. Dat is momenteel het geval voor alle 25 regio’s in Nederland.

Onduidelijk

FNV Zorg & Welzijn noemt het OMT-advies over het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgmedewerkers toch ‘onduidelijk’. Het zou de veiligheid van werknemers op het spel zetten.

De professional moet volgens de vakbeweging altijd zelf oordelen of hij gebruik wil maken van beschermende middelen. De werkgever dient hem daar in te voorzien. De FNV vindt dat minister Van Ark dit uitgangspunt moet omarmen en uitdragen.

,,Heel Nederland wordt door het OMT dringend geadviseerd om een mondneusmasker te gebruiken in ruimtes waar men geen anderhalve meter afstand kan houden, behalve in de zorg. Terwijl deze mensen elke dag hun leven wagen om in de frontlinie zorg te verlenen. Zorgmedewerkers zijn geen politieke speelbal.”