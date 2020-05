'Stuur politie af op 500 vermiste schoolkinderen’

Ieder kind dat niet in beeld is, is er een teveel, zegt een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. Scholen zijn zich ook bewust dat er een mogelijk veiligheidsprobleem speelt. Volgens hem werkt de huidige aanpak, want voor 4500 van de ruim 5000 uitgevallen leerlingen is een oplossing gevonden. In totaal zijn er zo’n anderhalf miljoen basisschoolleerlingen in Nederland.



,,Dat er leerlingen niet in beeld zijn, is ook een maatschappelijk probleem. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we op elkaar letten. Als je zorgen maakt om een kind in jouw omgeving, blijf er niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of door professioneel advies te vragen”, aldus de zegsman.