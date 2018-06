'Subsidie Denk verkeerd besteed'

Er is verschil van mening wie er aan te rekenen valt dat enorm werd ingezoomd op de eigen achterban in de steden waar Denk meedeed met de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. Tijdens die stembusgang konden mensen zowel stemmen over het referendum als voor de gemeenteraad.



Volgens Nandelall gaat het om een subsidiebedrag van 15.000 euro, zo meldde hij vanmiddag op een ingelaste persconferentie. De mogelijke misstand - betaald met die centen - is volgens een woordvoerder van Denk, na meerdere klachtenbrieven, eind april of begin mei al gemeld aan de referendumcommissie.