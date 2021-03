Sylvana Simons opgelucht: ‘Bij1 sleept Kamerzetel in de wacht’

Opspraak

Bij1 kwam in november in opspraak door uitingen van jongerenafdeling Radicaal op sociale media, die als opruiend werden beschouwd tegen de politie en het leger. Simons zelf riep met haar felle standpunten vaak minstens even felle reacties op. Zo was ze herhaaldelijk het mikpunt van voetbalpresentator Johan Derksen .

De voormalige TMF-vj startte haar politieke carrière in 2016 bij DENK. Nog datzelfde jaar begon ze voor zichzelf omdat ze zich niet thuis voelde bij de manier waarop in die partij gedacht wordt over vrouwen en homo’s. Haar partij doopte ze Artikel 1, naar het grondwetsartikel over gelijke behandeling en het verbod op discriminatie. Die naam leek echter te veel op die van een onderzoeksinstituut; van de rechter moest ze een nieuwe naam kiezen.



Vooral in de grote steden trok de partij van Simons vier jaar geleden veel stemmen, maar niet genoeg voor een Kamerzetel. Wel bemachtigde ze in 2018 een zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, die ze in oktober opgaf om al haar energie in de landelijke verkiezingen te kunnen steken.