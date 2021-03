Sylvana Simons opgelucht, maar zetel voorlopig nog niet zeker

Sylvana Simons lijkt erin geslaagd haar felbegeerde Kamerzetel te veroveren. Haar partij Bij1 staat in de exitpoll op één zetel. De voormalige tv-presentator is blij met de ‘broodnodige entree’ die haar partij volgens de exitpolls van Ipsos maakt. Maar wellicht is het te vroeg voor die conclusie, want in de prognose van ANP op basis van 63 procent van de stemmen geteld, is er toch geen zetel voor Simons.

Ze noemt de rest van de exitpoll wel een ‘teleurstellende winst voor de huidige status quo’ en de nieuwe zetels voor de VVD ‘winst voor Ruttes afbraakbeleid’. Het verlies van GroenLinks laat volgens Simons wel zien dat er ‘in ieder geval op links animo is voor nieuwe politiek’. GroenLinks verliest volgens de eerste expitpoll zes zetels ten opzichte van 2017.

Nieuwkomer Bij1 richtte zijn campagne op de links-radicale, teleurgestelde kiezer die vindt dat de overheid te weinig doet tegen racisme, discriminatie en ongelijkheid. Zo wil de partij dat er een ministerie van Gelijkwaardigheid komt en dat racisme binnen overheidsinstanties beter in kaart wordt gebracht.

Werkweek van dertig uur

Bij de vorige verkiezingen in 2017 slaagde de partij van de voormalige TMF-vj er niet in een zetel te veroveren. Sindsdien zit de tijdgeest echter mee. Acties tegen Zwarte Piet trokken veel aandacht, de Black Lives Matter-beweging waaide over naar Nederland en er werden enkele grote racismedemonstraties georganiseerd. Het Nederlandse slavernijverleden werd een serieus discussiethema en de toeslagenaffaire maakte pijnlijk duidelijk dat overheidsinstanties burgers met een allochtone achtergrond discrimineren.

Speerpunt van BIJ1 is de focus op antiracisme. De partijl wil ook dat Nederland officieel excuses aanbiedt voor het koloniale- en slavernijverleden. Ook op andere terreinen houdt BIJ1 er een links-progressieve agenda op na. Zo wil de partij naar een werkweek van 30 uur, de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar en banken en pensioenfondsen nationaliseren. Ook is BIJ1 voor een nationaal zorgfonds en woningcorporaties moeten in handen komen van de Staat.

Groener dan GroenLinks

Verder valt BIJ1 op door verregaande plannen voor het klimaat. Zo wil de partij dat de uitstoot van broeikasgassen al in 2030 teruggebracht is naar nul. Daarmee is de partij zelfs ambitieuzer dan klimaatpartij GroenLinks, die dat doel pas in 2045 wil bereiken.

Bij1 kwam in november in opspraak door uitingen van jongerenafdeling Radicaal op sociale media, die als opruiend werden beschouwd tegen de politie en het leger. Simons zelf riep met haar felle standpunten vaak minstens even felle reacties op. Zo was ze herhaaldelijk het mikpunt van voetbalpresentator Johan Derksen.

De voormalige TMF-vj startte haar politieke carrière in 2016 bij DENK. Nog datzelfde jaar begon ze voor zichzelf omdat ze zich niet thuis voelde bij de manier waarop in die partij gedacht wordt over vrouwen en homo’s. Haar partij doopte ze Artikel 1, naar het grondwetsartikel over gelijke behandeling en het verbod op discriminatie. Die naam leek echter te veel op die van een onderzoeksinstituut; van de rechter moest ze een nieuwe naam kiezen.



Vooral in de grote steden trok de partij van Simons vier jaar geleden veel stemmen, maar niet genoeg voor een Kamerzetel. Wel bemachtigde ze in 2018 een zetel in de gemeenteraad van Amsterdam, die ze in oktober opgaf om al haar energie in de landelijke verkiezingen te kunnen steken.

Volledig scherm BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons eerder vandaag toen zij haar stem uitbracht bij sportvereniging sv Ouderkerk. © ANP