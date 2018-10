Syrië-dossier zet coalitie onder hoogspanning

De spanningen tussen die vier coalitiepartijen over het Syrië-dossier zijn voor iedereen in Den Haag zichtbaar. CDA en ChristenUnie waren in 2015 al tegen de Nederlandse hulp aan Syrische opstandelingen. Nu achteraf blijkt dat een deel van de geleverde goederen (zoals auto’s en communicatieapparatuur) bij groepen terecht is gekomen die mensenrechten schonden, willen ze de onderste steen boven hebben. De VVD wil liever vooruitkijken dan terug. D66 (dat destijds het besluit ook steunde) neemt een tussenpositie in.

Op Prinsjesdag viel VVD-minister Blok uit tegen CDA-Kamerlid Martijn van Helvert, die samen met zijn collega Pieter Omtzigt de ene na de andere kritische vraag afvuurde op de minister over de steun aan Syrische rebellen tussen 2015 en begin dit jaar. Blok was daardoor geïrriteerd. Of VVD-Kamerleden dan misschien ook maar eens wat vragen moesten gaan stellen aan CDA-ministers, dreigde hij. De dag erna dienden de CDA’ers, samen met anderen, nog eens 382 (!) schriftelijke vragen in.

Bombarderen

Nog steeds voelt een groot deel van de Tweede Kamer zich slecht geïnformeerd. ,,Er is te veel onduidelijk,’’ zegt Joël Voordewind van de ChristenUnie. ,,Waarom hebben we bijvoorbeeld in de zomer van 2016 hulp gegeven aan de Sultan Murad-brigade? Toen was al bekend dat die begin dat jaar mede verantwoordelijk was voor het bombarderen van een woonwijk in Aleppo waar 80 slachtoffers vielen. Iets wat Amnesty ook heeft gemeld aan het ministerie.’’

Als Blok vanavond geen bevredigende antwoorden geeft, willen ChristenUnie en CDA aanvullend onderzoek. Daarbij worden ze gesteund door een groot deel van de oppositie. ,,De Kamer is jarenlang voorgelogen,’’ vindt SP’er Sadet Karabulut. ,,Destijds is de hulp gegeven onder de voorwaarde dat in de gaten zou worden gehouden of die wel goed terecht kwam. Steeds werd gedaan of er niets aan de hand was.’’

Wel logisch

Bloks eigen partij de VVD wijst er op dat het juist Blok was die kort na zijn aantreden begin dit jaar het hulpprogramma (waar uiteindelijk 25 miljoen euro mee gemoeid was) stopzette. Maar de partij had er geen behoefte aan dat alle interne adviezen aan het vorige kabinet over de hulp openbaar worden. Vrijwel de hele Kamer eiste echter dat Blok die alsnog naar de Kamer stuurde. Alleen de VVD en oppositiepartij PvdA (die samen het vorige kabinet vormden) waren tegen. Dat de anderen dat wilden, is wel logisch. Hoogleraar volkenrecht André Nollkaemper adviseert het kabinet normaal bij inmenging in oorlogssituaties, maar deze keer niet. Volgens hem was de hulp in strijd met het internationaal recht. Onder andere omdat de Veiligheidsraad van de VN er geen toestemming voor heeft gegeven. Uit een brief die Blok gisteravond nog naar de Kamer stuurde blijkt niet duidelijk of het steunprogramma verenigbaar was met internationaal recht.

Volgens VVD'er Sven Koopmans waren er bij voorbaat aanvaarde risico's. ,,Als er iets is misgegaan, moeten we daar voor de toekomst lering uit trekken.'' Dat laatste vindt ook PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,Nietsdoen was destijds ook geen optie. Er waren honderdduizenden mensen op de vlucht voor Assad en IS. We wilden de gematigde oppositie steunen.’’