Sywert van Lienden zegt CDA-lidmaatschap op na mondkapjesrel

Mondkapimporteur Sywert van Lienden is niet langer lid van het CDA. Dat melden Van Lienden en het partijbestuur zojuist in een korte persverklaring.

Van Lienden toucheerde zelf 9 miljoen euro na de mega-order van 40 miljoen mondkapjes, een ‘onuitlegbaar’ hoog bedrag, erkende hij onlangs. Van Lienden had zich eerst een jaar lang geprofileerd als nobele weldoener tijdens de coronacrisis, totdat media onthulden dat hij dus fors verdiend had aan de deal. Hij schrijft nu: ‘Gezien de moeilijke periode waarin het CDA zich momenteel bevindt, vind ik het verstandiger dat de partij al haar aandacht en energie besteedt aan de toekomst van de christendemocratie. Na de uitkomst van deze complexe onderzoeken die ingesteld worden door het ministerie kijken we verder en ga ik graag in gesprek met het CDA over de toekomst.’

Het ministerie van Volksgezondheid laat de deal nu extern onderzoeken. De vraag is nog altijd waarom Van Lienden deze order kreeg na negatief advies van het LCH, en waar de prijzen op gebaseerd zijn. De mondkapondernemer schreef mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA.

Volledig scherm Sywert van Lienden in het programma Buitenhof. © NPO

Bij Buitenhof claimde Van Lienden dat hij de partij had ingelicht over de megawinst, het CDA is dat nu nagegaan. Het blijkt dat Van Lienden bij de sollicitatiecommissie voor een plek op de kieslijst wel had verteld over de miljoenen, maar de speciale integriteitscommissie van het CDA was niet ingelicht.

Kandidatuur

Dit omdat gesprekken over een eventuele kandidatuur uiterst vertrouwelijk zijn, meldt het partijbestuur. ‘Daarom is deze informatie niet breder in het CDA gedeeld. Voor het tot besluitvorming is gekomen over de kandidatenlijst heeft Sywert van Lienden de partijvoorzitter destijds laten weten deze verkennende kandidatuur in te trekken.’

Diverse CDA-bronnen meldden vorige week aan deze website dat Van Lienden afgewezen werd voor een prominente plek op de kieslijst. Daarna zou hij dus zijn conclusies getrokken hebben.

Het CDA-bestuur schrijft verder: ‘Het is het landelijk bestuur van het CDA helder dat Sywert van Lienden deze informatie vanuit goede intenties heeft willen delen. (...) Het CDA bedankt Sywert van Lienden voor het vrijwilligerswerk dat hij in 2020 verricht heeft voor de vereniging.’

Volledig scherm Marnix van Rij. © Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: