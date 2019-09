Tabaksfabrikant probeert GroenLinks-Kamerlid te rekruteren: ‘Schaamteloos’

Het internationale verdrag waarover de advocate spreekt, stelt letterlijk: ,,Bij het vaststellen en invoeren van beleid op het gebied van volksgezondheid als het gaat om de controle op tabak, zullen partijen alles doen om dit beleid te beschermen tegen commerciële en andere belangen van de tabaksindustrie, in overeenstemming met nationale wetgeving.”



Dit betekent in de praktijk dat in ieder geval de Rijksoverheid (zoals de staatssecretaris op Volksgezondheid) geen ontmoetingen heeft met de tabaksindustrie. Onder Kamerleden wordt wisselend gedacht over de vraag of het toegestaan en wenselijk is om, naast gesprekken met de anti-rooklobby, ook te praten met lobbyisten van tabaksconcerns.



GroenLinks heeft ook schriftelijke correspondentie openbaar gemaakt waaruit inderdaad blijkt dat het om een medewerkster gaat van Imperial Tobacco. De functie waar Smeulders voor in aanmerking zou komen, was die van public affairs manager in Oosterhout. Bij het tabaksconcern Imperial Tobacco Benelux werken ruim 700 mensen, verspreid over vier vestigingen in België en Nederland.