Nieuwe test Inmiddels zijn alle 604 mensen wél schriftelijk geïnformeerd. De mensen met een onbetrouwbare of niet te beoordelen uitslag die niet met een nieuwe screeningsronde hadden meegedaan, hebben een nieuwe test ontvangen. De 35 mensen met een ongunstige uitslag krijgen een vervolgonderzoek. Hoewel bij een aantal van hen de houdbaarheid van de test ook al was verstreken, is het zekere voor het onzekere genomen. Met iedereen van deze groep heeft een arts inmiddels individueel contact gehad. Verhoogde kans In het bevolkingsonderzoek darmkanker krijgen personen tussen de 55 en 75 jaar sinds 2014 elke twee jaar een uitnodiging voor deelname, waarbij zij thuis een informatieset met een ontlastingtest ontvangen.

De test die gebruikt wordt is de iFOBT (immunologische fecale occult bloedtest). Deze test toont onzichtbare sporen bloed aan in de ontlasting. Een ongunstige uitslag betekent niet dat er ook sprake is van kanker; wel op een verhoogde kans op kanker. Of er daadwerkelijk sprake is van kanker of een voorstadium daarvan, kan pas met aanvullend onderzoek worden bepaald.



Staatssecretaris Paul Blokhuis (preventie) zegt dat het it-systeem inmiddels is aangepast, waardoor mensen voortaan altijd een uitslag krijgen. Blokhuis: ,,Daarnaast zal in de voorlichtingsmaterialen voortaan meer aandacht zijn voor het feit dat de test tijdig verstuurd moet worden.''