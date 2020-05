Teeven: details Teevendeal komen van boze advocaten

Volgens Teeven had een van de advocaten weet van de zogenoemde Teevendeal, die hij als officier van justitie begin deze eeuw sloot met drugshandelaar Cees H., in de veronderstelling dat die beschikte over twee miljoen gulden. In werkelijkheid bleek dit 22 miljoen te zijn. In ruil voor strafvermindering betaalde de crimineel 750 duizend gulden aan de staat. De rest van zijn in beslag genomen vermogen kreeg hij terug.