Tegenstanders referendum houden de overhand: Bekijk de tussenstand

Bij het tellen van de stemmen, zijn de tegenstemmers voorlopig in de meerderheid. Vooral in de grote gemeenten lijden de voorstanders forse nederlagen. In Rotterdam bijvoorbeeld gaapt er een gat van bijna 20 procent tussen beide kampen (38,5 procent voor, 57,4 procent tegen). In Groningen is zelfs 70,8 procent van de kiezers tegen.