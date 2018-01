Tegenstanders 'sleepwet' vragen meer subsidie aan dan voorstanders

De commissie heeft in totaal 211 subsidie-aanvragen ontvangen, waarvan 23 van voorstanders, 51 van tegenstanders en 137 van instanties die neutrale campagnes willen opzetten. De indieners vragen gezamenlijk 5.650.603 euro aan; fors meer dan de 2 miljoen euro die door de regering beschikbaar is gesteld.

Hoewel er 600.000 euro beschikbaar is gesteld voor het voor-kamp, is er uiteindelijk slechts 445.395 euro aangevraagd. Daarmee blijft een deel van het budget onbenut. De tegenstanders hebben in totaal verzocht om 1.354.450 euro, een forse overschrijding van het budget van 600.000 euro. Ook in de categorie neutraal, waarvoor 800.000 euro beschikbaar is gesteld, is met 3.850.758 euro veel meer aangevraagd.

Dat er geld onbenut is bij het voor-kamp, betekent niet dat die subsidie overgeheveld kan worden naar de andere categorieën. Dat is bij wet verboden, benadrukt de commissie. Het beschikbare budget is even hoog als bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne vorig jaar.

De Referendumcommissie buigt zich op dit moment over de aanvragen. De Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid, de Piratenpartij en Stichting Privacy First , allemaal tegen de wet, hebben inmiddels subsidie toegekend gekregen.

Omstreden

De wet staat ook bekend als de 'aftapwet' of 'sleepwet', en regelt dat veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen. Zo wordt het makkelijker om internetverkeer af te tappen om terroristen of vijandige hackers op te sporen.

Tegenstanders maken zich zorgen over de privacyrisico's. Zo zou informatie van onschuldige burgers als bijvangst verzameld worden met een 'sleepnet'. ,,Een hele wijk kan afgeluisterd worden wanneer er een verdacht persoon in woont'', zeggen de tegenstanders. Ze willen ook niet dat deze data jarenlang bewaard mag worden.

Premier Rutte zei begin november de wet 'extreem gemotiveerd' te gaan verdedigen. ,,Het is echt cruciaal dat die wet er komt'', zei hij. Hij wijst erop dat de wet allerlei waarborgen bevat om te voorkomen dat de extra bevoegdheden voor de inlichtingendiensten verkeerd worden gebruikt.

Intrekken