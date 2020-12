Terug naar de basis; veel gemak en gezelligheid geschrapt

RIJ-IMPRESSIE De Aiways U5 is een elektrisch ruimtewon­der (én nog niet helemaal af)

12 december De Aiways U5, een nieuwe elektrische SUV uit China, werd in een recordtijd ontwikkeld. In slechts drie jaar tijd stampte de Chinese startup een verrassend ruime, aangenaam comfortabele en prettig betaalbare familieauto uit de grond. Dat is indrukwekkend. Zoom je echter in op de details, dan ontdek je nog heel wat punten die voor verbetering vatbaar zijn.