Terughalen twee IS-kinderen ‘unieke situatie’, geen nieuw kabinetsbeleid

Te gevaarlijk

Tot nu toe weigerde Nederland om Nederlandse jihadisten en hun kinderen terug te halen uit het gebied, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Dat beleid is ongewijzigd, benadrukt Blok. ,,De lijn is nog steeds: geen consulaire bijstand in onveilig gebied.’’ De minister wijst op het internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, waarbij een bijzondere verplichting geld ten opzichte van weeskinderen.



In de Kamer wordt verdeeld gereageerd. ,,Inwoners van Nederland moeten veilig zijn. Onze veiligheidsdiensten hebben al vier keer aangegeven dat het terughalen van kinderen zeer gevaarlijk is, en dat het wordt ontraden’’, stelt PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. Volgens Blok is er echter geen gevaar te duchten van de kinderen. ,,Ze zijn te jong en kunnen dus op geen enkele manier geïndoctrineerd zijn. De veiligheid is niet in het geding.’’