Thierry Baudet krijgt boete voor negeren coronaregels bij bezoek aan Urk

‘Thierry, Thierry!’ joelt aanhang als Baudet zich meldt bij politie in Emmeloord: ‘Hij heeft handen geschud, dat is niet erg’

12 maart Thierry Baudet maakt er het beste van als hij zich vrijdag bij de politie in Emmeloord meldt. Hij heeft zijn komst aangekondigd op Twitter, publiek is verzekerd. Urkers staan klaar met haring, anderen met bloemen. ,,,Nooit gedacht dat dít in mijn Nederland zou gebeuren’’, zegt de veelbesproken politicus over zijn mogelijke straf.