Thierry Baudet stopt als lijsttrekker Forum voor Democratie

Hij zegt dat hij de ‘ultieme’ verantwoordelijkheid neemt na ophef over de jongerentak van de partij, de JFvD. Dat heeft hij laten weten in een video.

Dit weekend doken opnieuw extreem-rechtse uitspraken (bijvoorbeeld van SS-leuzen) op in app-groepen van FvD-jongeren. Dat was niet de eerste keer: ook in het voorjaar had voorzitter Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie (JFvD) al eens beterschap moeten beloven. Maar toen daarop vooral de klokkenluiders van de misstanden werden geroyeerd, was voor een grote groep partijprominenten de maat vol.

Waar Baudet het ‘uitstekend’ noemde dat Jansen weer een nieuw onderzoek aankondigde, namen partijkopstukken stelling. Senator Annabel Nanninga noemde het ‘too little, too late’. En in navolging van haar klacht, kozen andere FvD-gezichten stelling tegen Baudet. Senator Toine Beukering, Europarlementariër Rob Roos. Senator Bob van Pareren en talloze lokale FvD’ers.

Zo kwam voor het eerst Baudets eigen leiderschap onder grote druk te staan. In een brief die klagers zondagavond aan Baudet schreven, eisten zij het vertrek van Jansen. Toen zelfs de anders loyale Theo Hiddema verklaarde ‘klaar te zijn’ met alle ophef, bond Baudet in. Zeker omdat de ‘nieuwe top 5’ voor de Kamerverkiezingen in maart zich eveneens roerden. Ook senator Nicki Pouw-Verweij, ex-LPF’er Joost Eerdmans en rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek zouden zich maandag achter Nanninga hebben geschaard.

Dat Jansen niet in staat wordt gehouden de extremisme in app-groepen (waarin ook niet-leden zaten) aan te pakken wordt een ‘gebrek aan leiderschap’ genoemd.

Oorlog

Baudet haalt in de video hard uit naar de ‘vreselijke berichten’ van rechts-extremisme'. ,,Ik ben zelf afkomstig uit een familie die zwaar heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog.”

Hij haalt evenwel hard uit naar ‘de media'. Hij zegt dat de partij geplaagd wordt door verwijten die ‘volstrekt ongegrond zijn', zoals berichten over zijn speech met het woord ‘boreaal’ of zijn ontmoetingen met de white supremacist Jared Taylor en twee vertegenwoordigers van het extreem-rechtse Erkenbrand. ,,Een etentje dat je dan eindeloos te na wordt gedragen. Het wordt tot enorme proporties opgeklopt.” Hij noemt dat ‘trial by media'.

Hij is duidelijk teleurgesteld dat partijgenoten nu ook geen ‘nader onderzoek willen afwachten’ naar de incidenten in de appgroepen van en rond de JFvD. ,,Natuurlijk moet er worden opgetreden, maar we dreigen op een punt te komen mensen voor de bus te gooien voordat we weten wat er is gebeurd. Als dat de situatie is, dan wil ik de politieke verantwoordelijkheid nemen voor die trial by media, of als er dingen zijn voorgevallen die niet hadden gemoeten.”

Hij zegt ‘de partij te blijven steunen’. ,,Maar ik kan mijn niet verenigen met de situatie dat trial by media de manier wordt waarop we omgaan met mensen binnen de partij.”

Als Baudet een plek krijgt als lijstduwer kan hij via voorkeursstemmen terugkomen in de Tweede Kamer.