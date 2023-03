Tienduizenden bedrijven moeten coronaschuld nog terugbetalen, kabinet wil actie

Meer dan 100.000 ondernemers hebben nog een coronaschuld bij de Belastingdienst. Het kabinet maakt zich “met name zorgen” om de ruim 73.000 ondernemers die helemaal niets hebben afgelost sinds afgelopen najaar. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) roept deze ondernemers op hun ‘achterstand in te lopen, of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is’.

Dik 18 miljard ging er tussen maart 2020 en maart 2022 naar 625.000 bedrijven om ze overeind te houden. Er was geld om de lonen van het personeel te kunnen blijven betalen, voor vaste lasten als huur, compensatie voor omzetderving en ga zo maar door. Maar sinds vorig jaar moet er worden terugbetaald. Voor de gemiddelde ondernemer komt dat al gauw op 1100 euro per maand.

Lees ook PREMIUM Terugbetalen coronasteun nekt niet alleen sterrestaurant: 10 procent bedrijven heeft daar grote moeite mee

Van Rij schrijft aan de Tweede Kamer dat de afgelopen maanden zo’n 2,4 miljard euro aan schulden is afgelost. Iets meer dan 240.000 ondernemers hebben gezamenlijk nog een schuld van 17,2 miljard euro openstaan. De meesten van hen hebben de eerste vier termijnen volledig betaald. De miljardenschuld is opgebouwd in de coronacrisis: ondernemers konden makkelijk belastinguitstel van de overheid krijgen, omdat veel bedrijven gedeeltelijk of volledig dicht moesten vanwege de coronamaatregelen.

Van de 73.000 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost, en dus vier betaaltermijnen hebben gemist, heeft de meerderheid een relatief kleine schuld openstaan: bij 40.000 ondernemers gaat het om een schuld van 10.000 euro of minder.

Het is ‘in een volgende fase uiteindelijk onvermijdelijk’ dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt aan ondernemers die niet aan de voorwaarden voldoen (zoals het niet afbetalen van de schulden). Dan zou het openstaande bedrag in één keer moeten worden betaald. Ondernemers krijgen hier de komende tijd verschillende brieven over. Ze kunnen mogelijk een beroep doen op een adempauze. Maar vanaf ongeveer eind mei volgen naar verwachting invorderingen voor bedrijven die aan meerdere voorwaarden niet voldoen.

Uiteenlopende redenen

Volgens Van Rij zijn er zeer uiteenlopende redenen waarom bedrijven achterstanden hebben of helemaal niets betalen. ,,Er zijn ondernemers die (ernstige) betalingsproblemen hebben, maar er zijn ook ondernemers die niet goed op de hoogte waren van de verplichtingen en na het contact met de Belastingdienst hun achterstand ingelopen hebben.” Van Rij denkt daarnaast dat er een groep is die niet betaalt, in de hoop dat de schulden worden kwijtgescholden. Het kabinet is nog steeds niet van plan dat te doen, benadrukt de bewindsman.

Sinds oktober vorig jaar, toen de terugbetaling van de coronasteun begon, is het aantal faillissementen toegenomen. Terwijl tijdens corona het aantal bedrijven dat op de fles ging op de vingers van één hand te tellen was, zijn dat er sinds eind vorig jaar ruim 200 per maand. Overigens, om de cijfers in perspectief te plaatsen, ten tijde van de economische crisis in 2012 en 2013 waren dat er nog veel meer.