Tienduizenden ouderen onder bijstandsgrens door mislopen extraatje op AOW

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen rapport over inkomensregelingen voor ouderen. Volgens het instituut doet 48 tot 56 procent van de rechthebbende huishoudens geen beroep op zogeheten AIO-uitkering. Dat is een aanvulling op de AOW voor mensen die te weinig AOW-rechten hebben opgebouwd om boven het bestaansminimum uit te komen.

Volgens de Rekenkamer gaat het vooral om 70- en 80-plussers die de aanvullende uitkering niet aanvragen. Daarnaast gaat het in veel gevallen om mensen die altijd in Nederland hebben gewoond.

Privacywetgeving

Oorzaak van het probleem is dat mensen zich niet melden voor een aanvullende uitkering bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de AOW-uitkeringen maandelijks overmaakt. De SVB spant zich volgens de Rekenkamer wel in om meer mensen gebruik te laten maken van de regeling, maar daarvoor heeft de uitkeringsverstrekker gegevens nodig van het UWV en de Belastingdienst. Privacywetgeving verhindert echter dat die gegevens gedeeld worden.

Volgens de Rekenkamer is minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees in een reactie op het rapport niet helder over hoe hij wil gaan zorgen dat het lage gebruik van de aanvullende uitkering omhoog gaat. Het instituut dringt er bij hem op aan om te bekijken of een koppeling van gegevens onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.