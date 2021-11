‘Tientallen’ migranten kwamen al via Belarusroute naar Nederland

,,Kort geleden hebben we geïnventariseerd wie via Belarus naar Nederland is gekomen. We kwamen toen op 56”, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Bij steekproefsgewijze controles aan de binnengrenzen, met name bij de Duitse grens, kwamen marechaussees deze mensen tegen die via Belarus waren gereisd. ,,We vragen dan: wat was je reisroute?”

Aan de grens van Belarus met Polen is sprake van een vluchtelingencrisis. Het regime in Belarus van dictator Aleksandr Loekasjenko laat mensen uit landen als Syrië, Afghanistan en Irak naar hoofdstad Minsk vliegen om hen daarna zo snel mogelijk over de grens met Polen te sturen, de Europese Unie in.

Loekasjenko doet dat uit woede over sancties die de Europese Unie het land heeft opgelegd wegens mensenrechtenschendingen. Eenmaal in Polen vragen de vluchtelingen geen asiel aan in dat land, maar reizen ze vooral naar Duitsland. Daar vragen inmiddels zo’n duizend mensen asiel aan.

Winkelen

Omdat zij via Duitsland ook relatief eenvoudig door mensensmokkelaars naar andere landen gebracht kunnen worden, controleert de marechaussee bijvoorbeeld auto’s met een Duits kenteken waaraan is af te lezen dat de wagen uit het zuiden van Duitsland komt. ,,Als iemand dan zegt dat ‘ie een dagje in Nederland komt winkelen, is dat reden om eens verder te vragen.”

Ook krijgen Nederlandse marechaussees soms seintjes van hun Duitse collega’s om alert te zijn op bepaalde voertuigen, zegt de woordvoerder. ,,Wij proberen de mensensmokkelbendes die achter deze migratiestromen zitten, aan te pakken.”

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is nog geen toename te zien van asielzoekers die via Minsk reizen. ,,We hebben er geen zicht op”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ,,Hoe mensen in Nederland zijn terechtgekomen, speelt geen rol bij een asielaanvraag. Daarbij is van belang hoe de situatie is in het land van herkomst, niet hoe je hier bent gekomen.”

Asielprocedure

Volgens de woordvoerder wordt later in de asielprocedure wel gesproken over de manier waarop iemand in Nederland is gekomen. ,,Dat wordt dan wel gevraagd. Maar dat is niet de eerste vraag die wordt gesteld als iemand zich aanmeldt in Ter Apel. Dus het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

De Europese Unie beraadt zich momenteel op aanvullende sancties tegen Belarus. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vroeg gisteren de Russische president Vladimir Poetin om zijn invloed op Belarus aan te wenden om de migrantenstroom te stoppen. Maandag bespreken de EU-buitenlandministers de situatie aan de grens tussen Belarus en Polen. Ook Nederland zet daarbij in op extra sancties die Loekasjenko en andere prominenten treffen.