Tientallen tieners op kieslijsten

Van ten minste tien stemmen is 14-jarige Isis Bloemsma uit Tilburg nu al verzekerd. ,,Die van mijn ouders en de ouders van mijn vriendinnen’’, vertelt ze. Isis zit in de derde klas van het atheneum en is de nummer 14 van lokale partij Voor Tilburg.

Mocht zij morgen met honderden voorkeursstemmen worden gekozen, dan mag ze nog niet de gemeenteraad in. Pas wanneer ze 18 jaar wordt, medio 2021, krijgt ze in dat geval alsnog haar plekje op het pluche. ,,Tot die tijd zit er een meerderjarige waarnemer op haar plek, die haar stem vertolkt’’, legt kindercorrespondent Tako Rietveld uit. Hij hield een onderzoek onder tientallen gemeenten en constateerde dat er nog niet eerder zo veel tieners op de kieslijst stonden.

'Wijsneuzen'

Het jongste kandidaat-raadslid – vooralsnog bekend – is Isis. Daarnaast zijn er zeker drie 15-jarigen, zes 16-jarigen en twintig 17-jarigen. Zij vertegenwoordigen niet alleen lokale partijen maar ook de VVD, PVDA, D66, CDA, GroenLinks, SGP en de ChristenUnie. Deze tieners mogen alleen op de lijst als ze tijdens hun verkiesbare periode 18 jaar worden. Dat is de komende vier jaar.

Rietveld: ,,Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was een verkiesbare 18-minner nog een uitzondering, nu wordt het al gewoon gevonden. Het zijn vaak kinderen die overal een mening over hebben in de klas, echte wijsneuzen.’’

Het bekendste voorbeeld is SP-leider Lilian Marijnissen die op haar 16de verkozen werd in de raad van Oss. Op haar 18de werd ze beëdigd.

Trend

Volgens de kindercorrespondent wordt de jeugd structureel onderschat door volwassenen. ,,Daarom is deze trend goed. Jongeren vormen een ontzettend belangrijk deel van onze samenleving, het is dus niet meer dan logisch dat ze ook serieus meepraten met wat er in hun gemeente gebeurt.’’

Ook Lennart Huurman van Raadslid.Nu, de vereniging voor raadsleden, noemt de verjonging op de kieslijst positief. ,,De gemeenteraad is een nogal vergrijsd instituut. De meningen van jongeren bereiken nu vaak de wethouder niet.’’

Quote ‘Schrijf geschiedenis, stem op Isis’. Isis Bloemsma (14), kandidaat-raadslid