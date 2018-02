Tilburgse Russin doet aangifte tegen Pechtold: Hij heeft me diep geraakt

Pechtold reageerde maandag voor de camera van de NOS op de commotie over de leugen van de inmiddels afgetreden minister Halbe Zijlstra over diens 'ontmoeting' met Poetin. ,,Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet'', zei de D66-leider vergoelijkend.



Volgens Lioudmila van Osch suggereert Pechtold hiermee dat alle Russen niet te vertrouwen zijn en/of liegen. ,,Ik voel me hierdoor belemmerd in mijn dagelijks leven. Ik ben onderwijzeres op de Don Sartoschool, een hele multiculturele school. Ik houd mijn leerlingen daar dagelijks voor respect te hebben voor anderen. Zo'n uitspraak maakt me ongeloofwaardig. Ik til hier zwaar aan omdat Pechtold leider is van een regeringspartij.''