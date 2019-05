Timmermans reageert op bekritiseerd reclamespotje SP: ‘Kom met eigen ideeën’

video Mien en Koos Dobbel­steen weer samen in spotje nieuwe donorwet

13 mei In een spotje over de nieuwe donorwet komt een legendarisch stel uit de oude tv-serie Zeg ‘ns Aaa voor eventjes weer samen: Carry Tefsen (80) en John Leddy (89), ooit wereldberoemd in Nederland als het kibbelende echtpaar Mien en Koos Dobbelsteen.