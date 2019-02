Timmermans vijandig bejegend tijdens bezoek aan Hongarije

Dat bevestigt een ingewijde uit Timmermans’ entourage na berichtgeving in De Telegraaf. Volgens de bron was het bezoek aan Hongarije ‘een ongekende ervaring’. ,,We waren op geen enkel moment bang of in gevaar, maar de sfeer was niet fijn.’’

Timmermans was in Hongarije als belangrijk politicus van de Europese sociaaldemocraten; hij is voor die stroming kandidaat voor de post van voorzitter van de Europese Commissie. Als eerste vicevoorzitter van diezelfde Commissie is Timmermans nu nog verantwoordelijk voor de naleving van de regels van de democratische rechtsstaat.

,,Overal waar Timmermans komt, of hij nou ergens verschijnt als vicevoorzitter van de Europese Commissie of kandidaat, wordt hij netjes behandeld. In Hongarije was dat compleet anders. Begrijp me goed, we zijn grote mensen, maar de sfeer was ronduit vijandig.’’

Toegeschreeuwd

Zo werd Timmermans tijdens meerdere bezoeken en bijeenkomsten opgewacht door ‘overheidsmedia die hem toeschreeuwden’, terwijl zijn agenda niet openbaar was. Ook liepen er steeds twee mannen achter de delegatie aan die niets zeiden, maar alles filmden met een mobiele telefoon.

Het toppunt was een diner met vakbondsleiders, die alleen in een kelder zonder ramen wilden afspreken. Twee van de acht zegden de afspraak uiteindelijk af en de leiders wilden na afloop niet met Timmermans samen naar buiten lopen.

Frans Timmermans laat in een reactie weten: ,,De vijandigheid van de regeringspartij en bijbehorende pers had ik kunnen verwachten. En toch blijft het vreemd dit te moeten ervaren in een EU-lidstaat. Het sterkt mij wel in de overtuiging dat we moeten blijven strijden voor de rechtsstaat en de waarden waarin we geloven.’’