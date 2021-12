Toch weer een lockdown en dus alle tijd voor het coalitieakkoord

commentaar Ook dit kabinet verdient een kans

De mededeling dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie een akkoord hadden bereikt in de kabinetsformatie was nog niet gedaan, of de overige partijen in de Tweede Kamer stonden maandagavond al klaar om er gehakt van te maken. Niemand wist nog wat er is afgesproken door de vier. Maar de mening stond blijkbaar al vast.

15 december